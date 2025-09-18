Preliminar: se registra choque al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera preliminar, se reportó un accidente vial la tarde de este jueves en la zona sur de la capital michoacana, en el que estarían involucrados un auto particular color rojo y una camioneta de color oscuro.

De acuerdo a datos de C5 Michoacán, el percance tuvo lugar en la avenida Montaña Monarca, específicamente en la segunda glorieta saliendo del ramal.

En el sitio se informó que el impacto habría dejado daños materiales en ambas unidades, aunque hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas.

La vialidad se vio parcialmente afectada y las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución en la zona.