Preliminar: reportan fuerte explosión en Morelia; sería polvorín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se reportó una fuerte explosión en las inmediaciones del estadio "Morelos", al norte de la capital michoacana.

De manera preliminar, usuarios en redes sociales señalaron que “se escuchó muy fuerte la explosión”, lo que generó alarma entre vecinos de diversas colonias aledañas.

Desde diversos puntos se logró observar una columna de humo que se elevaba en dirección a la zona del estadio.