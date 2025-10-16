Preliminar: reportan dos personas prensadas tras choque en la Siglo XXI

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró un choque múltiple, en el que un auto particular terminó aplastado entre dos camiones de carga, con saldo preliminar de varias personas heridas, en la autopista Siglo XXI. A unos kilómetros otro vehículo volcó.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar cerca del kilómetro 82, en las inmediaciones de la antigua caseta de San Ángel, donde se reportan al menos dos personas prensadas.