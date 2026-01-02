Preliminar: persona muere atropellada sobre avenida La Huerta, en Morelia

Según los primeros reportes ciudadanos, el hecho ocurrió alrededor de la 13:00 de la tarde, lo que provocó el cierre de los carriles centrales de la vialidad. En el lugar se ha visto presencia de elementos de tránsito para acordonar la zona.

No se ha confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias del atropellamiento. Tampoco se cuenta con información oficial sobre el vehículo involucrado.

Autoridades ya se encuentran en el sitio y se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las diligencias.

BCT