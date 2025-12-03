Chocan camioneta y moto, en la Ventura Puente, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó lastimado, afortunadamente no de gravedad, tras chocar contra una camioneta sobre la Calzada Ventura Puente, en la zona sur de Morelia, comentaron fuentes allegadas al tema.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de las colonias Chapultepec Sur y Ventura Puente.