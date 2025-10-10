Preliminar: Camioneta arrolla a dos motociclistas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró un accidente vial en la zona de Ejidal Ocolusen, donde una camioneta arrolló a dos motociclistas, según reportes que comenzaron a circular en redes sociales.

El hecho provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y elementos de tránsito municipal, quienes acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a los lesionados y asegurar la zona.

Aún no se han confirmado oficialmente las causas del percance y el estado de salud de las víctimas permanece sin ser revelado.

La circulación vehicular en el área podría verse afectada, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas y seguir las indicaciones de las autoridades.