Precaución: carambola en puente hacia Charo complica el tráfico, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se reportó un accidente tipo carambola en el puente ubicado en la salida a Charo, donde al menos tres vehículos se vieron involucrados, de acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado si hay personas lesionadas, pero usuarios han alertado sobre afectaciones a la circulación y piden a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona.

El siniestro ocurrió en una vialidad de alta afluencia vehicular, por lo que las autoridades recomiendan conducir con precaución mientras se atiende el incidente.