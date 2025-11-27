Prófugo, jefe de escoltas de Carlos Manzo

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el militar en retiro era la persona de mayor confianza de Carlos Manzo, quien lo nombró como director de Seguridad Pública al inicio de su administración pero días después lo cesó del cargo, tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja, sin embargo, se quedó a cargo del equipo de seguridad del alcalde.

El coronel fue el encargado de seleccionar a los escoltas de Carlos Manzo, la mayoría de ellos exmilitares que trajo de otros estados, quienes fueron vinculados a proceso esta madrugada por homicidio en comisión por omisión, en agravio de Calos Manzo.

Es de recordar que tras el operativo realizado el pasado viernes para cumplimentar las órdenes de aprehensión a los escoltas del alcalde, solo 7 de los 8 fueron capturados, en tanto que el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra prófugo de la justicia.

