Policías y robacarros protagonizan persecución en la Siglo XXI

Taretan, Michoacán (MiMorelia.com).- Sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta robada y patrulleros municipales de Taretan protagonizaron una persecución sobre la autopista Siglo XXI; en la acción se registraron disparos de arma de fuego y los uniformados posteriormente lograron recuperar la unidad, pero los delincuentes escaparon, trascendió en el trabajo periodístico.

Lo anterior ocurrió la mañana de este jueves en las cercanías de la caseta de cobro de Taretan.

De acuerdo con autoridades policiales, al menos dos empistolados se apoderaron del citado vehículo en la colonia La Mora, ubicada en la ciudad de Uruapan, luego se dirigieron rumbo a la región de Taretan sobre la Siglo XXI.