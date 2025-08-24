Policías iban a atender reporte de gente armada y vuelcan, en Tepalcatepec

Tepalcatepec, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo, cinco policías resultaron heridos al volcar la patrulla en la que circulaban sobre la carretera Tepalcatepec-San Isidro, los uniformados fueron trasladados a un sanatorio local para ser atendidos.

Cerca de las 18:00 horas se recibió el reporte de que en rancherías aledañas a la población de Taixtan había delincuentes armados, por lo que de inmediato los uniformados se trasladaron para atender la denuncia ciudadana.

Sin embargo, a la altura de la localidad de Los Habillos, la unidad de la Policía Municipal con número económico 897, se salió de la carpeta asfáltica y volcó hacia un canal de riego.

A consecuencia del accidente resultaron heridos los oficiales de Guardia Civil, José Mendoza y Fernando Cruz Ley, así como los municipales, Heriberto Valdovinos, J. Jesús García y Ángel Rafael Valencia.

Otros patrulleros acudieron en apoyo a sus compañeros y los trasladaron a una clínica local donde su estado de salud fue reportado como estable. Posteriormente oficiales de Tránsito con apoyo de una retroexcavadora sacaron la patrulla del agua y con una grúa la remolcaron a un corralón oficial.

rmr