Policías abaten a dos jóvenes en moto que comenzaron a dispararles, en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este martes, delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta fueron abatidos al enfrentarse a balazos en contra policías, en la periferia del municipio de Apatzingán.

Trascendió que cerca de las 02:40 horas, personal de la Policía Municipal y Guardia Civil como parte de la “Operación Apatzingán” realizaban recorridos preventivos en la localidad de Chandio, cuando en determinado momento detectaron a dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta.

Los motoristas al percatarse de la presencia de los patrulleros comenzaron a disparar en su contra, mientras trataban de escapar, por lo que los uniformados repelieron el ataque.

Derivado del enfrentamiento los dos hostiles fallecieron; de ellos se ignoran sus identidades, ambos tenían entre 25 y 30 años de edad, uno de ellos vestía playera azul, pantalón negro y calzado negro, el segundo portaba una sudadera azul, pantalón de mezclilla azul y botas negras.

En el área los oficiales aseguraron las dos armas cortas usadas por los criminales, cartuchos y la moto en la que se trasladaban una Italika DM300, modelo 2025, color negro con dorado, sin placas y con reporte de robo.

La zona fue asegurada y se notificó a la Fiscalía Regional de Justicia, para que un grupo multidisciplinario emprendiera las correspondientes investigaciones y el levantamiento de los cadáveres.

