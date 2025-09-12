Pierde el control y se impacta contra árbol en Tarímbaro; el conductor salió ileso

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión amarillo se estrelló contra un árbol ubicado en un camellón central de la carretera Morelia-Salamanca, informaron fuentes policiales, las cuales indicaron que solo hubo daños materiales.

De acuerdo con la agencia RED113, el percance se registró durante el mediodía de este viernes, en la zona de la Tenencia de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, en las cercanías de la comunidad de El Carrizal.