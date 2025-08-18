Piden apoyo para identificar a hombre fallecido en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre en situación de calle que fue localizado sin vida el pasado 15 de julio en la calle Abasolo, colonia Centro, en esta ciudad.
De acuerdo con la información oficial, el hombre falleció por causas naturales y, hasta la fecha, no ha sido identificado, a pesar de que ya ha transcurrido un mes desde su deceso.
El adulto mayor tenía entre 65 y 70 años de edad, medía aproximadamente 1.75 metros de estatura, era de complexión robusta, tez morena clara y cabello corto, cano.
Al momento de ser localizado, vestía pantalón negro, camisa de manga larga color beige, zapatos negros y calcetines azules.
Cualquier persona que cuente con información sobre su posible identidad puede acudir a la Fiscalía Regional de Morelia, ubicada en Periférico Paseo de la República #5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, en Morelia, Michoacán.
agm