Piden apoyo para identificar a hombre fallecido en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre en situación de calle que fue localizado sin vida el pasado 15 de julio en la calle Abasolo, colonia Centro, en esta ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el hombre falleció por causas naturales y, hasta la fecha, no ha sido identificado, a pesar de que ya ha transcurrido un mes desde su deceso.