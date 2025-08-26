Persisten trabajos tras volcadura de pipa de Pemex en la Siglo XXI; cierre continúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pipa de Pemex que transportaba combustible volcó la tarde del lunes en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 239+800 del tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, lo que ha provocado el cierre de la circulación en ambos sentidos hasta esta mañana (8:00 horas).

La información fue confirmada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán, a través de sus redes sociales; el percance obligó a cerrar el tramo para evitar riesgos mayores. No se reportan heridos de gravedad ni víctimas mortales.