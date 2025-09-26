Persiguen y matan a adolescente en Zamora; suman 17 personas asesinadas este septiembre

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente fue ultimado de varios balazos, tras ser perseguido por pistoleros en las calles de la colonia Jardines de Catedral, en esta urbe de Zamora. Una mujer ajena a los hechos resultó lesionada por una bala “perdida”.

El menor fue interceptado por los criminales quienes comenzaron a dispararle, al verse en riesgo el susodicho trato de huir corriendo, pero en la calle Héroes de Nocupétaro casi esquina con Zirahuén fue alcanzado y acribillado por sus victimarios.

Algunas personas se percataron del atentado y al ver a la víctima tirada sobre la banqueta pidieron ayuda al servicio de emergencias, movilizando a paramédicos de Rescate, mismos que a su llegada confirmaron la muerte de Brandon Alexander J., de 15 años de edad, vecino del Fraccionamiento Acanto I.

En la zona patrulleros fueron notificados de que una mujer resultó lesionada al ser alcanzada por una bala perdida, siendo trasladada a un nosocomio a bordo de una motocicleta.

Los uniformados acudieron al nosocomio donde se entrevistaron con la joven Jessica Guadalupe M., de 19 años, la fémina manifestó que iba pasando por el lugar de la agresión y un proyectil la impactó.

Durante la recolección de indicios los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia embalaron varios casquillos percutidos sobre la calle Primero de Mayo esquina con Zirahuén y otros tantos en la calle Héroes de Nocupétaro, donde quedó el cadáver de Brandon.

Al término de las actuaciones, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento el municipio de Zamora acumula al menos 17 personas asesinadas durante el mes de septiembre:

01 de septiembre. Campesino es hallado ejecutado en vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas.

02 de septiembre. Muere en hospital menor que fue baleado en tienda de Zamora.

04 de septiembre. Delincuentes matan a un hombre y atacan una casa, en la colonia Ferrocarril de Zamora.

05 de septiembre. Peatón es ultimado a balazos en la Generalísimo Morelos, Zamora.

05 de septiembre. Viernes violento en Zamora, ahora asesinan a una mujer la colonia Jardines de Catedral.

06 de septiembre. Abandonan un ejecutado con narcomensaje, en brecha de Zamora.

07 de septiembre. Dos jóvenes asesinados en agresión armada del Fraccionamiento Acanto I.

08 de septiembre. Localizan a un hombre ejecutado en brecha cercana al 17 Batallón de Infantería.

14 de septiembre. Atacan a dos jóvenes por fuera de un bar en Zamora; hay un muerto y un herido.

15 de septiembre. Suman dos fallecidos tras ataque en recinto funerario de Zamora.

19 de septiembre. A balazos matan a dos mujeres en vivienda de la colonia Ferrocarril, de Zamora.

19 de septiembre. Balean a dos limpiaparabrisas en Zamora; uno muere.

20 de septiembre. Joven baleado muere a bordo de ambulancia tras no ser recibido en varios hospitales de Zamora.

26 de septiembre. Pistoleros persiguen y matan a un adolescente en Jardines de Catedral.