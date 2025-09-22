Persecución en Morelia, por robo de alhajas; un detenido y un ladrón suelto, el saldo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una persecución vehicular, elementos de la Policía Morelia capturaron a uno de dos sujetos que habían entrado a un hogar de la colonia Industrial, sitio donde robaron varias alhajas, indicaron fuentes policiales.
Se supo que, la tarde de este lunes, unas personas reportaron a unos individuos armados quienes ingresaron a un domicilio ajeno ubicado en la calle Uranio para apoderarse de varios objetos de valor. Al conseguir botín, los amantes de lo ajeno se retiraron a bordo de una camioneta azul con placas sobrepuestas de la UDC.
La emergencia fue atendida por los patrulleros municipales, quienes acudieron a la citada dirección y se toparon el mencionado automotor en el que viajaban los sospechosos, los cuales al ver a los agentes aceleraron para evadirlos.
Los bandidos se dirigieron a la avenida Río Grande y/o División del Norte, pero al detectar que estaba cerrado el paso por el tianguis de los lunes, se internaron a la colonia Jacarandas, para continuar su fuga y volver a salir a la avenida Río Grande.
Los guardianes del orden municipal les pisaron los talones a los hampones y minutos después los interceptaron a la altura de la colonia Ejidal Tres Puentes, donde la camioneta de los susodichos cayó a un pequeño riachuelo, sitio donde los polimunicipales lograron capturar a uno de ellos, en tanto que el cómplice escapó pie a tierra.
El ahora indiciado fue puesto a disposición de la instancia competente, él responde al nombre de Miguel Ángel, de 30 años de edad; el automotor quedó asegurado y una grúa lo llevó a un corralón.
rmr