Persecución en Morelia, por robo de alhajas; un detenido y un ladrón suelto, el saldo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una persecución vehicular, elementos de la Policía Morelia capturaron a uno de dos sujetos que habían entrado a un hogar de la colonia Industrial, sitio donde robaron varias alhajas, indicaron fuentes policiales.

Se supo que, la tarde de este lunes, unas personas reportaron a unos individuos armados quienes ingresaron a un domicilio ajeno ubicado en la calle Uranio para apoderarse de varios objetos de valor. Al conseguir botín, los amantes de lo ajeno se retiraron a bordo de una camioneta azul con placas sobrepuestas de la UDC.

La emergencia fue atendida por los patrulleros municipales, quienes acudieron a la citada dirección y se toparon el mencionado automotor en el que viajaban los sospechosos, los cuales al ver a los agentes aceleraron para evadirlos.

Los bandidos se dirigieron a la avenida Río Grande y/o División del Norte, pero al detectar que estaba cerrado el paso por el tianguis de los lunes, se internaron a la colonia Jacarandas, para continuar su fuga y volver a salir a la avenida Río Grande.