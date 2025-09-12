Persecución armada en Apatzingán deja dos vehículos asegurados

Durante el operativo, los agentes localizaron un segundo vehículo, un Taxi Nissan Tsuru con logotipos de Servi Taxi del Valle de Apatzingán, número económico 26, el cual había sido robado minutos antes y también fue usado por los agresores. Ambos automóviles, sin placas de circulación y con huellas de los disparos, fueron asegurados y trasladados con grúas al corralón municipal.

La situación generó temor entre los vecinos, quienes optaron por resguardarse en sus domicilios. No se reportan detenidos ni lesionados, mientras los cuerpos de seguridad mantienen recorridos de búsqueda en la zona.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que se trató de una agresión armada contra elementos de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Apatzingán, y que los dos vehículos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

agm