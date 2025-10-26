Peatón muere atropellado en el Libramiento Oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte falleció al ser atropellado por un vehículo sobre el Libramiento Oriente de Morelia, a la altura de la colonia Mirador del Punhuato.
Autoridades policiales informaron que el peatón no está identificado, él tenía aproximadamente 40 años de edad, era robusto, vestía pants morado, sudadera gris y tenía el cabello rapado.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este sábado, frente a Mariscos El Pirata, a pocos metros de Galerías El Triunfo. Unas personas reportaron la situación, después llagaron oficiales municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro.
Según las fuentes, el automotor involucrado en el incidente se dio a la fuga. Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
BCT