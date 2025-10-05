Pareja es asesinada a bordo de una Escalade, en Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los primeros minutos de este domingo una pareja que trasladaba a bordo de una camioneta fue acribillada a balazos por un grupo de sujetos fuertemente armados, en las inmediaciones del acceso a la comunidad de “El Chicharrón”, municipio de Salvador Escalante.

El atentado tuvo lugar sobre la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Zarco donde las fuertes detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades.