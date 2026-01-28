Pareja de Puruándiro reportada como desaparecida es localizada sin vida en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja reportada como desaparecida a inicios de enero en el municipio de Puruándiro fue localizada sin vida en el estado de Guanajuato, según confirmaron autoridades ministeriales de esa entidad. El hallazgo se dio luego de varios días de búsqueda tras la denuncia de privación de la libertad.

De acuerdo con las fichas oficiales emitidas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Raúl Lara y Damaris Contreras fueron vistos por última vez el 3 de enero alrededor de las 2:00 de la madrugada en la zona centro de Puruándiro. Las cédulas de búsqueda se activaron el mismo día ante el temor fundado de que fueran víctimas de un delito.

Días después, autoridades del estado de Guanajuato localizaron dos cuerpos calcinados en una zona aún no precisada públicamente. Los restos fueron trasladados para análisis periciales y, tras estudios de genética forense, se confirmó que correspondían a las personas buscadas.

El caso se mantiene bajo la conducción de la Fiscalía de Guanajuato, que ha asumido las investigaciones en torno a la localización de los cuerpos y las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre posibles responsables o líneas de investigación.

rmr