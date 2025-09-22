Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sacerdote conocido como “Padre Pistolas” reapareció en redes sociales luego de sufrir un accidente automovilístico sobre la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Tarímbaro, la tarde de este lunes.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor del kilómetro 14 de la citada vialidad, cerca de la gasolinera Pemex 9780, en las inmediaciones de la población de El Carrizal. En el hecho estuvieron involucrados al menos tres vehículos, uno de los cuales terminó volcado. La camioneta del sacerdote, una Chevrolet 3500 color guinda, se salió de la cinta asfáltica y terminó impactada contra un árbol en el camellón central.
Al lugar acudieron cuerpos de rescate y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron las labores de auxilio y levantaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
Pese a lo aparatoso del accidente, el “Padre Pistolas” resultó ileso. A través de su cuenta de Facebook, el sacerdote compartió un mensaje con sus seguidores en el que aseguró estar en buen estado de salud.
“Acabo de tener un accidente… me sacaron de la carretera y mi camioneta golpeó con un árbol… yo estoy bien, ya me examinaron y creo no hay heridos graves. Mañana tengo una entrevista importante y vamos a seguir trabajando. Doy gracias a Dios y a los que rezan para que me vaya bien”.
El religioso subrayó que continuará con sus actividades cotidianas.
