De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor del kilómetro 14 de la citada vialidad, cerca de la gasolinera Pemex 9780, en las inmediaciones de la población de El Carrizal. En el hecho estuvieron involucrados al menos tres vehículos, uno de los cuales terminó volcado. La camioneta del sacerdote, una Chevrolet 3500 color guinda, se salió de la cinta asfáltica y terminó impactada contra un árbol en el camellón central.

Al lugar acudieron cuerpos de rescate y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron las labores de auxilio y levantaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.