Padre e hijo, entre las víctimas halladas sepultadas en Huaniqueo

Huaniqueo/Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 27 de agosto, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron cuatro cadáveres sepultados clandestinamente dentro de un domicilio ubicado en las faldas de un cerro en el municipio de Huaniqueo.

De acuerdo con fuentes de la institución, dos de los cuerpos ya fueron identificados: se trata de un padre e hijo, habitantes de la comunidad de Teremendo de Los Reyes, vistos por última vez con vida la mañana del 17 de agosto.

Las víctimas

Los fallecidos fueron identificados como Alberto y Noé, de 59 y 24 años, respectivamente. Los cuerpos presentaban estado de putrefacción y huellas de violencia. Sus familiares ya reclamaron los restos, mientras que los otros dos cuerpos permanecen sin identificar.