Padre e hijo, entre las víctimas halladas sepultadas en Huaniqueo

Huaniqueo/Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 27 de agosto, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron cuatro cadáveres sepultados clandestinamente dentro de un domicilio ubicado en las faldas de un cerro en el municipio de Huaniqueo.
De acuerdo con fuentes de la institución, dos de los cuerpos ya fueron identificados: se trata de un padre e hijo, habitantes de la comunidad de Teremendo de Los Reyes, vistos por última vez con vida la mañana del 17 de agosto.
Los fallecidos fueron identificados como Alberto y Noé, de 59 y 24 años, respectivamente. Los cuerpos presentaban estado de putrefacción y huellas de violencia. Sus familiares ya reclamaron los restos, mientras que los otros dos cuerpos permanecen sin identificar.
Cabe recordar que el 26 de agosto, un día antes del hallazgo, agentes de la FGE, en coordinación con militares y Guardia Nacional (GN), realizaban un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Huaniqueo, cuando fueron atacados por sujetos armados.
Los uniformados repelieron la agresión, lograron la detención de siete personas y aseguraron 10 armas de fuego, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están vinculados con el asesinato de las víctimas y con otros hechos delictivos en la región.
SHA