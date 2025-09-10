Otro ataque armado en Uruapan, hay muerto; suman 13 homicidios este mes

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto y una mujer lesionada fue el saldo preliminar de una agresión armada en un domicilio ubicado en la colonia Doctores, al oriente de la ciudad de Uruapan. En el mismo inmueble, el pasado miércoles 3 de septiembre fue ejecutado otro sujeto.

Los hechos se registraron este día cerca de las 15:30 horas, sobre la calle privada de Pedro y Marie Curie, casi esquina con avenida de Las Torres, sitio al que se desplazaron policías, Guardias Nacionales y paramédicos de Protección Civil Municipal.

A su arribo, los socorristas confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales, mientras que la fémina presentaba un rozón de bala en la cara, por lo que fue canalizada a un hospital local. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

Apenas el pasado 3 de septiembre un hombre fue ejecutado a tiros en el mismo domicilio, el cual según fuentes de inteligencia es señalado como punto de reunión de adictos, para consumo o compra de droga.

El área fue acordonada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia y más tarde especialistas de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes.