Oficial de Guardia Civil resulta herida en choque sobre la Siglo XXI

RED113
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del viernes 12 de septiembre de 2025, oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil sufrieron un aparatoso accidente mientras viajaban a bordo de una patrulla sobre la autopista Siglo XXI, resultando una agente lesionada.

De acuerdo con la agencia RED113, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 262+500, en el tramo Las Cañas – Feliciano, en el estado de Guerrero. Al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes brindaron atención a los ocupantes de la unidad.

Los socorristas auxiliaron a la oficial Maribel C., quien fue canalizada a un hospital en Lázaro Cárdenas. En tanto, otros tres uniformados no requirieron traslado y fueron valorados en el sitio del accidente.

De forma preliminar se informó que la patrulla con número económico C-1008 se proyectó contra una cuneta de desagüe pluvial, resultando con daños severos en la parte frontal.

El hecho fue notificado a personal de la Guardia Nacional, División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, cuyos elementos acudieron para realizar el peritaje correspondiente y determinar las posibles causas del accidente.

