Oficial de Guardia Civil resulta herida en choque sobre la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del viernes 12 de septiembre de 2025, oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil sufrieron un aparatoso accidente mientras viajaban a bordo de una patrulla sobre la autopista Siglo XXI, resultando una agente lesionada.

De acuerdo con la agencia RED113, el percance ocurrió a la a l tura del kilómetro 262+500, en el tramo Las Cañas – Feliciano, en el estado de Guerrero. Al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes brindaron atención a los ocupantes de la unidad.

Los socorristas auxiliaron a la oficial Maribel C., quien fue canalizada a un hospital en Lázaro Cárdenas. En tanto, otros tres uniformados no requirieron traslado y fueron valorados en el sitio del accidente.