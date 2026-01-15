¿No llegó tu envío? Tráiler de paquetería y camión ladrillero chocan en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler de la empresa de paquetería Tres Guerras y un camión ladrillero protagonizaron un choque sobre el Periférico Paseo de la República, en la zona nororiente de Morelia, hecho que solo dejó daños materiales, informaron fuentes policiales.

El percance se registró durante la tarde de este jueves a la altura a la altura del Río Grande, entre las colonias Canteras e Indeco Santiaguito, en el sentido de la Central de Abastos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca, cerca de la denominada "Curva de la Técnica 65".