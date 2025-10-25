Niño muere atropellado y un adulto resulta herido en accidente en la Pátzcuaro-Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado, un lamentable accidente vial en la carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la tenencia de Tiripetío, dejó como saldo un menor fallecido y un adulto gravemente herido, según información preliminar proporcionada por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con RED113, Los hechos ocurrieron alrededor del kilómetro 22, en el sentido de Pátzcuaro hacia Morelia, justo a unos metros de la gasolinera ubicada en la entrada a Tiripetío, donde un vehículo particular, marca Seat, color blanco, habría embestido a dos personas: un hombre adulto y un niño de aproximadamente cinco años de edad.

Elementos de Protección Civil Estatal, así como integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Michoacán, acudieron al lugar del incidente y localizaron a ambas víctimas con lesiones severas.

El adulto fue trasladado de urgencia a un hospital en la capital michoacana, mientras que, lamentablemente, el menor perdió la vida en el sitio debido a la gravedad del impacto.

Hasta el momento se desconoce la identidad de ambas víctimas, y la zona se mantiene bajo resguardo por parte de elementos de seguridad para permitir las diligencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

El vehículo involucrado permanece en el lugar de los hechos, con visibles daños en la parte frontal, mientras se determina la mecánica del accidente y las posibles responsabilidades legales del conductor.

