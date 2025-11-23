Niña de 5 años muere tras dispararse accidentalmente cuando jugaba con arma, en Tacámbaro

De acuerdo con las fuentes, la menor, de 5 años de edad, tomó una pistola calibre .22 milímetros, pero al manipularla la accionó y recibió un impacto de proyectil en el tórax.

Al darse cuenta de la situación, el padre de la menor la subió a un vehículo particular y rápidamente la llevó a la mencionada clínica; sin embargo, la paciente murió mientras era auxiliada.

El caso fue reportado a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr