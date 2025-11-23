Niña de 5 años muere tras dispararse accidentalmente cuando jugaba con arma, en Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una niña que jugaba con un arma de fuego se disparó accidentalmente, sufrió graves heridas y posteriormente falleció mientras era atendida de emergencia en el Centro Médico de Tacámbaro, informaron autoridades policiales.
El trágico incidente se registró la tarde de este domingo al interior de un domicilio de la colonia Ejido J. Jesús Alcaraz, perteneciente a la cabecera municipal de Tacámbaro.
De acuerdo con las fuentes, la menor, de 5 años de edad, tomó una pistola calibre .22 milímetros, pero al manipularla la accionó y recibió un impacto de proyectil en el tórax.
Al darse cuenta de la situación, el padre de la menor la subió a un vehículo particular y rápidamente la llevó a la mencionada clínica; sin embargo, la paciente murió mientras era auxiliada.
El caso fue reportado a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
rmr