Mustang acaba destrozado tras chocar en la salida a Quiroga, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, un auto deportivo impactó contra un árbol ubicado a un costado de la carretera Morelia – Quiroga, con saldo preliminar de cuantiosos daños materiales y a su conductor lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad de Tacícuaro, donde un vehículo Ford Mustang GT de color rojo con franjas blancas, y matrícula PHY-223-A, tras chocar terminó sobre la carpeta asfáltica, con el frente destrozado