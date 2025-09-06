Mustang acaba destrozado tras chocar en la salida a Quiroga, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, un auto deportivo impactó contra un árbol ubicado a un costado de la carretera Morelia – Quiroga, con saldo preliminar de cuantiosos daños materiales y a su conductor lesionado.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad de Tacícuaro, donde un vehículo Ford Mustang GT de color rojo con franjas blancas, y matrícula PHY-223-A, tras chocar terminó sobre la carpeta asfáltica, con el frente destrozado
Otros automovilistas que pasaban por el sitio se detuvieron para abanderar y pidieron apoyo de los cuerpos de auxilio. El joven conductor del auto siniestrado sufrió diversos golpes y supuestamente se encontraba bajo los influjos del alcohol.
Hasta el sitio se trasladaron paramédicos locales y policías para atender el percance, realizar los peritajes respectivos y retirar el auto deportivo, mismo que quedará bajo resguardo en un corralón mientras se determinan responsabilidades.
BCT