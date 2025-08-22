Muere calcinado tras incendio de una casa en El Durazno, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor falleció calcinado al incendiarse un domicilio en la colonia El Durazno, ubicada al sur de la capital michoacana, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró alrededor de las 02:40 horas de este viernes en un inmueble de la calle Jesús Moreno Vaca esquina Manuel de la Parra, en las cercanías de la avenida Amalia Solorzano. Las fuentes comentaron que se desconoce cómo comenzó el fuego.

Fueron unos vecinos quienes reportaron la quemazón, entonces acudieron unos patrulleros y elementos de Bomberos Morelia, éstos últimos combatieron la lumbre y al sofocarla hallaron sin vida al citado hombre.