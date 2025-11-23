Mujer y menores mueren tras brutal carambola en Zamora; patrulla de GN involucrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo, se registró una carambola vehicular en el municipio de Zamora que dejó al menos tres personas muertas, entre ellas una mujer y presuntamente dos menores de edad, así como varios lesionados.

El percance ocurrió sobre la avenida Madero Norte, a la altura del puente Palo Alto, y de acuerdo con los primeros reportes, habría sido un lamentable accidente en el que se vieron involucrados al menos cinco vehículos, entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional, una motocicleta, un ciclista, y dos camionetas particulares, una de color negro y otra guinda.

Testigos y autoridades en el lugar indicaron que el impacto fue de gran magnitud, dejando múltiples personas lesionadas, incluidos elementos de la Guardia Nacional, y que los cuerpos de auxilio ya se encuentran trabajando en la zona, trasladando a los heridos a hospitales cercanos.

La zona se mantiene acordonada para facilitar las maniobras de rescate y permitir el arribo de la Fiscalía General del Estado, encargada de iniciar las diligencias correspondientes y confirmar las identidades de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial detallada del suceso ni confirmado la causa del accidente, aunque se espera que en las próximas horas se emita un parte informativo.