Mujer sobrevive a un atentado armado en cachimba de la Morelia-Salamanca

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un empistolado con casco de motociclista le disparó a una mujer al interior de una cachimba ubicada a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el hechor huyó y la afectada quedó lesionada.

El atentado se registró la mañana de este jueves en el negocio denominado "Cafetería Marcela". De acuerdo con las fuentes, el citado sujeto irrumpió en el inmueble, accionó su arma contra la fémina e inmediatamente se retiró.

La susodicha, quien al parecer es empleada del lugar, sufrió un impacto en la pierna izquierda, ella posteriormente fue auxiliada por patrulleros y paramédicos, quienes la canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica, paciente que responde al nombre de Verónica Janeth A., de 35 años de edad.