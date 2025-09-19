Nota Roja

Mujer presuntamente causa incendio en Camponubes; tenía acumulación de basura

Vecinos alertaron al 911 tras ver el fuego en una vivienda; autoridades atendieron el siniestro en la zona poniente de Morelia
Mujer presuntamente causa incendio en Camponubes; tenía acumulación de basura
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer, quien al parecer padece de sus facultades mentales, fue señalada por algunos vecinos de prenderle fuego a un domicilio del fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de Morelia, mencionaron contactos allegados a las autoridades policiales.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas de este viernes en un inmueble de la calle Retorno La Herrería, vivienda en la que hay una gran acumulación de basura.

Al ver la lumbre, unos ciudadanos avisaron al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros y bomberos, mismos que sofocaron las llamas. Por último, las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

agm

Incendio
Bomberos Morelia
Poniente de Morelia
fraccionamiento Camponubes

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com