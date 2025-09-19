Mujer presuntamente causa incendio en Camponubes; tenía acumulación de basura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer, quien al parecer padece de sus facultades mentales, fue señalada por algunos vecinos de prenderle fuego a un domicilio del fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de Morelia, mencionaron contactos allegados a las autoridades policiales.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas de este viernes en un inmueble de la calle Retorno La Herrería, vivienda en la que hay una gran acumulación de basura.

Al ver la lumbre, unos ciudadanos avisaron al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron patrulleros y bomberos, mismos que sofocaron las llamas. Por último, las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

agm