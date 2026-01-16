Mujer policía asesinada a balazos en Apatzingán durante su día libre

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven mujer policía, que se encontraba en su día de descanso, perdió la vida antes de ser ingresada a un hospital de Apatzingán, tras ser blanco de una agresión armada en la colonia Rubén Romero.

Según los primeros informes, la oficial de la Policía Municipal, Margarita A., de 31 años, se encontraba en la esquina de la calle Amado Nervo con Mariano Azuela, cuando fue interceptada por criminales que le dispararon y enseguida se dieron a la fuga.

Conocidos de la víctima, al verla gravemente lesionada, la subieron a un vehículo particular y la trasladaron al hospital del ISSSTE; sin embargo, cuando los médicos revisaron a la paciente, confirmaron que carecía de signos vitales.

Compañeros de la fallecida se desplegaron en busca de los responsables, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso.