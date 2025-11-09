Mujer muere tras ser atropellada y arrastrada por camioneta, en La Ruana

Buenavista Tomatlán, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer perdió la vida tras ser atropellada y arrastrada por varios metros por una camioneta que fue abandonada por su conductor, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto mejor conocido como La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán.

El fatal percance se registró la tarde de este domingo sobre la avenida General Francisco J. Múgica, hasta donde se movilizaron policías y paramédicos de Protección Civil Municipal.

Los socorristas localizaron a la víctima sin vida, con múltiples fracturas y huellas de atropellamiento a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que, a unos 150 metros, los uniformados aseguraron la unidad invocada, una camioneta Chevrolet 3100 de color rojo.

La fallecida se describe como una mujer de entre 40 y 45 años, que vestía playera azul, falda negra y calzado de color negro, siendo ignorada hasta el momento su identidad.

Los oficiales solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional del Justicia para realizar las diligencias correspondientes, en espera de que la ahora occisa sea identificada durante las próximas horas.