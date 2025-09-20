Mujer muere en aparatoso choque de motocicletas, en Tanhuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió durante un fuerte choque entre dos motocicletas, en la zona Centro de la cabecera municipal de Tanhuato.

De acuerdo con los reportes policiales, el fatal accidente se registró en la esquina de las calles Ocampo y Zaragoza, donde algunas personas al darse cuenta de la gravedad del incidente pidieron ayuda al servicio de emergencias.

Para atender la situación en el área se presentaron oficiales de Guardia Civil y los Paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que encontraron a una fémina inconsciente sobre el pavimento y al revisarla confirmaron que había muerto. La fallecida respondía al nombre de Teresa L., de 37 años de edad.

Lo uniformados requirieron en el sitio a Luis B. de 45 años, conductor de una moto Honda XR190L de colore blanco y rojo, así como a Santiago D., de 16 años de edad, mismo que tripulaba una motocicleta Italika 250 Z negra.

Agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron al área de intervención para efectuar las diligencias respectivas y el levantamiento del cadáver. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos.

