Mujer muere afuera de Farmacias Similares en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer, quien tenía problemas de salud, murió al exterior de un consultorio de Farmacias Similares, ubicado en la colonia moreliana Ampliación La Huerta.

Autoridades policiales informaron lo anterior e indicaron que el hecho ocurrió la tarde de este miércoles afuera del citado inmueble localizado en el Periférico Paseo de la República, casi esquina con calle Mamey.

La susodicha tenía 59 años de edad y su identidad no fue expuesta por las fuentes, las cuales agregaron que unos familiares llevaron a la paciente al mencionado lugar, pero su salud se complicó y falleció. La situación fue reportada al número de emergencias, después llegaron unos paramédicos y confirmaron el deceso.

Unos oficiales pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas realizaron las averiguaciones pertinentes. Por último, los parientes de la difunta se encargaron de los trámites respectivos para otorgarle sepultura.

BCT