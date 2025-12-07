Mujer joven tras ser baleada por agente de Tránsito en Zitácuaro; ya investigan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre y una joven que viajaban a bordo de una motocicleta en Zitácuaro fueron baleados y ambos quedaron gravemente heridos. Posteriormente, la fémina murió tras ser internada en el Hospital General Regional. En la agresión está involucrado un elemento de Tránsito Municipal, indicaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior ocurrió durante la madrugada de este domingo en las cercanías de la colonia Infonavit, a pocos metros de la capilla de San Judas Tadeo. De manera extraoficial se dijo que el uniformado perseguía a las mencionadas personas luego de que presuntamente no se detuvieran en un retén, y durante la acción les disparó.

En redes sociales trascendió que la hoy finada respondía al nombre de Ángeles E., de entre 20 y 25 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil, al parecer en la espalda.

Agentes de la Fiscalía Regional se encargaron de emprender las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver de la víctima a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Se espera que las instancias competentes esclarezcan el caso.

Asimismo, el Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro emitió un comunicado en el cual informó que el elemento de Tránsito Municipal presuntamente implicado en el hecho fue separado del cargo. Además, agregó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal colabora con la Fiscalía en las averiguaciones, a efecto de deslindar responsabilidades.