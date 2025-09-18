Mujer fallecida y siete heridos, saldo del accidente de tráiler en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer murió y siete personas resultaron lesionadas, además de varios vehículos chocados, fue el saldo total que dejó un tráiler sin frenos que se accidentó sobre el kilómetro 87+100 de la carretera Zitácuaro–Toluca, informaron autoridades policiales y cuerpos de rescate.
El tractocamión transportaba tubos de acero, algunos de los cuales terminaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica. El accidente ocurrió cerca del mediodía de este jueves, a la altura de la localidad de El Polvorín, en las inmediaciones del Conalep 240.
La identidad de la mujer fallecida no fue revelada por la Policía, ni tampoco se proporcionaron los nombres de los lesionados. Elementos de la Fiscalía Regional realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
Trascendió que entre los heridos se encuentran:
Un taxista, de 55 años
Un chofer de combi, de 26 años
Un motociclista, de 25 años
El conductor del tráiler, de 47 años
Una mujer, de 33 años
Un adulto mayor, de 69 años
En las labores de ayuda participaron policías municipales, bomberos y paramédicos de Protección Civil Zitácuaro.
SHA