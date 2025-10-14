Mujer es atropellada por motociclista tras bajar de combi en la avenida Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte resultó lesionada tras ser impactada por un motociclista sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Morelia. La mujer había descendido momentos antes de un camión de la Ruta Sindurio y, al intentar cruzar la vialidad, ocurrió el percance, según informaron autoridades policiales.

El incidente se registró la tarde de este martes, a la altura de las colonias Centro y Ventura Puente, cerca de las calles García Obeso y avenida Morelos Sur. Algunas personas auxiliaron a la mujer y solicitaron una ambulancia.