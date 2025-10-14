Mujer es atropellada por motociclista tras bajar de combi en la avenida Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una transeúnte resultó lesionada tras ser impactada por un motociclista sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Morelia. La mujer había descendido momentos antes de un camión de la Ruta Sindurio y, al intentar cruzar la vialidad, ocurrió el percance, según informaron autoridades policiales.
El incidente se registró la tarde de este martes, a la altura de las colonias Centro y Ventura Puente, cerca de las calles García Obeso y avenida Morelos Sur. Algunas personas auxiliaron a la mujer y solicitaron una ambulancia.
Minutos después, paramédicos acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a la peatona, para posteriormente trasladarla a un hospital donde recibió atención médica.
Trascendió que el motociclista involucrado permaneció en el lugar hasta la llegada de oficiales de la Policía Municipal, quienes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
