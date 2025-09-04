Mujer es asesinada a balazos afuera de "cachimba" en la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se reportó un ataque armado contra una mujer a un costado de la carretera Morelia-Salamanca, en las inmediaciones de la comunidad de San José de la Trinidad, municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió afuera de la cafetería, también conocida como cachimba “Atenea”, hasta donde arribaron paramédicos locales y elementos policiales, quienes confirmaron el deceso de la víctima.

Se trata de una mujer, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Personal de la Unidad de Servicios Periciales y de la Fiscalía Especializada ya se encuentra en la zona para realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se indicó que la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego. Este hecho sería el cuarto ataque en los últimos meses contra establecimientos de este tipo en Tarímbaro, donde trabajadoras de cafeterías o cachimbas han sido blanco de agresiones.

Las investigaciones siguen en curso para esclarecer el móvil y dar con los responsables.