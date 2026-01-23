Muere persona de la tercera edad tras ser atropellada en la Av. Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte falleció tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas sobre la avenida Michoacán, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la última hora de ayer jueves, cerca de la avenida Río Grande, a la altura de la colonia Jacarandas, y fue reportado por vecinos al número de emergencias 911.