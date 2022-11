Mujer acusa a policías de haber asesinado a su esposo, en Michoacán

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las últimas horas se difundió un video en redes sociales donde una mujer solicita ayuda de las autoridades, debido a que acusa a elementos de la Policía de la comunidad de Pomacuarán, municipio de Paracho, de haber asesinado a balazos y por la espalda a su marido.

En el video aparentemente grabado la madrugada del pasado domingo 20 de noviembre, el cual tiene una duración de 2 minutos y 9 segundos, se observa a una mujer junto al cadáver de su pareja tenido en la cama de su domicilio y cerca se aprecia a dos pequeños hijos del matrimonio.

Visiblemente afectada, la señora identificada como Lourdes, comienza su narración de los hechos: "Buenas noches Gobierno del Estado de Michoacán, quiero que me ayuden por favor, ya que acaban de matar a mi esposo los policías de aquí de Pomacuarán, Michoacán, de mí mismo pueblo lo mataron y yo les decía que me ayudaran, porque mi esposo todavía presentaba signos vitales, pero ellos no me hicieron caso, lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro".

Lourdes continúa y entre lágrimas manifiesta: "Me lo mataron a la espalda, ellos dicen que mi esposo comenzó, pero mi esposo andaba borracho, si lo reconozco, pero no fuera para que me lo mataran de esa forma y aquí están los balazos de que le dieron"; acto seguido, la mujer con ayuda de su hijo voltean el cuerpo para que se vean los impactos de proyectil de arma de fuego.