Mueren otras dos víctimas de accidente de combi en la Siglo XXI; suman siete fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lamentablemente suman 7 personas fallecidas tras el trágico accidente ocurrido la mañana del pasado sábado en la autopista Siglo XXI; seis de ellas eran integrantes de una familia del municipio de Lázaro Cárdenas y la séptima el chofer de una camioneta de carga, según informaron las autoridades.

La tarde de este domingo, se confirmó que hasta el momento suman ya siete víctimas mortales a consecuencia del brutal choque que tuvo lugar, en el kilómetro 127 del tramo carretero Taretan-Santa Casilda.

En el sitio paramédicos confirmaron el deceso de cuatro personas y cinco más que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales de la región, donde posteriormente tres de ellas perecieron.