Mueren otras dos víctimas de accidente de combi en la Siglo XXI; suman siete fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lamentablemente suman 7 personas fallecidas tras el trágico accidente ocurrido la mañana del pasado sábado en la autopista Siglo XXI; seis de ellas eran integrantes de una familia del municipio de Lázaro Cárdenas y la séptima el chofer de una camioneta de carga, según informaron las autoridades.
La tarde de este domingo, se confirmó que hasta el momento suman ya siete víctimas mortales a consecuencia del brutal choque que tuvo lugar, en el kilómetro 127 del tramo carretero Taretan-Santa Casilda.
En el sitio paramédicos confirmaron el deceso de cuatro personas y cinco más que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales de la región, donde posteriormente tres de ellas perecieron.
Las víctimas fueron identificadas como Patricia L., de 47 años y su esposo Raúl A.; padres de Dylan Raúl, de 12 años y Karime Nicole, de 14 años, así como Silvia L. y Liliana L., hermanas de Patricia. Todos ellos viajaban en una combi del Servicio Público, de la Ruta Azul Lázaro Cárdenas-La Mira.
El otro fallecido es el chofer de la camioneta de carga de nombre Raúl Javier P., en tanto que hay dos sobrevivientes que permanecen hospitalizados.
El personal de la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones para esclarecer los hechos y que la autoridad competente determine responsabilidades.
