Mueren dos personas en accidente de moto cerca de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas perdieron la vida la tarde de este sábado tras sufrir un accidente en motocicleta sobre la prolongación de la avenida Molcajete, en las inmediaciones de la obra vial que conecta Villas del Pedregal con la tenencia de San Nicolás Obispo.

El percance ocurrió en una brecha en construcción, ubicada a espaldas del fraccionamiento Villas del Pedregal, zona que forma parte del nuevo tramo que unirá ambas comunidades al poniente de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fallecieron a consecuencia de las severas lesiones sufridas durante el accidente. Hasta el momento, no han sido identificadas.