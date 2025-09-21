Mueren dos motociclistas tras impacto de Razer, en la Morelia-Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos ocupantes de una motocicleta fallecieron tras ser embestidos por un vehículo Razer, el cual terminó volcado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

La tragedia se registró la noche de este domingo la altura de la población de La Estancia, municipio de Morelia, cerca de la fábrica de jabón Corona. Varios automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos masculinos. Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Poliministeriales y peritos criminalistas acudieron a la mencionada escena, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, víctimas que permanecen en calidad de no identificadas.

Extraoficialmente se supo que los tripulantes del Razer escaparon. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso para esclarecerlo.

rmr