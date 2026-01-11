Mueren dos hombres en distintos hechos en el centro de Morelia; uno, en los Baños Villalongín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos adultos mayores fallecieron este domingo en distintos puntos del Centro Histórico de Morelia; uno de ellos en la vía pública y el otro en unos baños, informaron autoridades policiales.

El primer caso se registró alrededor de las 11:15 horas en las instalaciones del negocio denominado Baños Villalongín, ubicado en la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Manuel Villalongín.

Trascendió que algunas personas reportaron a un hombre de la tercera edad inconsciente dentro de uno de los baños. Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, quienes revisaron al susodicho y confirmaron confirmaron el deceso de Carlos A., de 63 años de edad, de profesión médico del IMSS.

Los uniformados dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de que se emprendieran las investigaciones correspondientes. El finado no presentaba huellas de violencia.

La otra situación ocurrió cerca de las 12:23 horas en la calle Allende, casi esquina con García Obeso, a espaldas de la Catedral y a pocos metros de la Plaza de Armas. De acuerdo con las fuentes, en el sitio un masculino de aproximadamente 74 años de edad sufrió un aparente paro cardíaco y pereció.

Al enterarse, oficiales y socorristas arribaron a la referida dirección y confirmaron el deceso del individuo, quien, a decir de un familiar, padecía diabetes.

Finalmente, los policías solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía, cuyos elementos se encargaron de las diligencias conducentes.

rmr