Muere taxista al accidentarse en la autopista Siglo XXI

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del miércoles, un taxista de la organización Ejecutivo Plus de Uruapan murió al sufrir un accidente sobre la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la desviación a la Perla del Cupatitzio.

Cerca de las 21:00 horas, algunos automovilistas reportaron a los cuerpos de auxilio sobre la salida del camino de un taxi Nissan, en el tramo carretero Uruapan-Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 95.

De forma inmediata, al lugar se desplazaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes revisaron al ruletero, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales; su identidad es ignorada hasta el momento.