Muere productor de aguacate tras pisar explosivo en su huerta de Cotija, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A consecuencia de las graves heridas y mutilaciones que sufrió al explotarle un explosivo tipo mina dentro de su huerta de aguacate, el miércoles un conocido productor agrícola de Cotija dejó de existir en el Hospital IMSS Bienestar de la ciudad de Los Reyes.

De acuerdo con la información recabada en el trabajo periodístico, se pudo conocer que la víctima respondía en vida al nombre de Alfonso Ch., de 53 años de edad, originario y vecino de la comunidad de Plan del Cerro, municipio de Cotija.

Sobre el fatal hecho, la familia informó a las autoridades que, muy temprano, el agricultor salió a una de sus parcelas para realizar labores diarias y que, al ir caminando por entre los árboles de aguacate, pisó y le explotó una mina de fabricación casera, sufriendo amputación de su pierna izquierda y lesiones graves en otras partes del cuerpo.