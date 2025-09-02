Muere presunto criminal en enfrentamiento contra fuerzas federales, en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un presunto integrante de un cártel perdió la vida tras un enfrentamiento contra elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en una zona cerril cercana a la brecha que conduce a la localidad de Llano Grande en Apatzingán.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el ahora fallecido, de entre 20 y 25 años de edad, vestía playera y pantalón gris con huaraches, y presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. En el lugar quedó un rifle tipo PAL-15, así como un chaleco táctico camuflado con las siglas de un grupo delincuencial que opera en la zona.

En la zona también se aseguraron tres cargadores, 17 cartuchos útiles, 18 casquillos percutidos calibre .223 milímetros y una motocicleta tipo cross, modelo 2024, color verde, la cual no cuenta con reporte de robo.

Tras el enfrentamiento, otros presuntos sicarios del mismo grupo criminal lograron huir internándose en el monte, mientras que el personal militar y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores.

El cuerpo fue levantado por la Fiscalía Regional y trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en calidad de desconocido.

