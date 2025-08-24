Muere otro chavo tras agresión armada el sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Suman dos jóvenes muertos tras una agresión armada ocurrida la noche del pasado sábado, en la colonia Ilustres Novohispanos de la ciudad de Morelia. En el sitio murió una de las víctimas y la segunda pereció en un hospital en el que era atendido.
Sobre los hechos se pudo conocer que, cerca de las 20:00 horas en el servicio de emergencias se recibió la alerta del atentado sobre la calle Fray Domingo de Ulloa, cerca de la vialidad Alonso Diaz, donde dos empistolados a bordo de una moto de color rojo, dispararon en contra de dos peatones y enseguida se dieron a la fuga.
Para atender la emergencia se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y paramédicos de la Cruz Roja, quienes hallaron a los agraviados tirados sobre la banqueta.
Al revisar a los susodichos, los socorristas confirmaron la muerte de uno de un sujeto de entre 20 y 25 años de edad, mismo que vestía sudadera, pantalón y tenis, todo de color negro.
De urgencia el lesionado identificado como Ricardo Alexis T., fue trasladado al Hospital Civil en ciudad Salud, donde posteriormente dejó de existir, debido a que presentaba impactos de bala en el rostro, brazo y piernas.
Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), emprendieron las correspondientes diligencias e iniciaron la carpeta de investigación por el doble homicidio.
Hasta el momento suman al menos 9 homicidios durante el presente mes de agosto, en el municipio de Morelia:
03 de agosto. Adulta mayor y su hijo son asesinados en domicilio de Presa de Los Reyes, Morelia.
03 de agosto. Mecánico de motos, el asesinado afuera del bar Sala de Desamor.
06 de agosto. Matan a conductor de camioneta en San José de las Torres, Morelia.
10 de agosto. Hallan a hombre asesinado en Parque Lineal Bicentenario, en Morelia.
14 de agosto. Hombre es ejecutado en la entrada de un domicilio en Villas del Pedregal.
17 de agosto. Balean a 2 sujetos en el fraccionamiento Misión del Valle, Morelia (un muerto).
23 de agosto. Suman dos fallecidos tras agresión armada en la Ilustres Novohispanos de Morelia.
RYE