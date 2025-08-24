Muere otro chavo tras agresión armada el sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Suman dos jóvenes muertos tras una agresión armada ocurrida la noche del pasado sábado, en la colonia Ilustres Novohispanos de la ciudad de Morelia. En el sitio murió una de las víctimas y la segunda pereció en un hospital en el que era atendido.

Sobre los hechos se pudo conocer que, cerca de las 20:00 horas en el servicio de emergencias se recibió la alerta del atentado sobre la calle Fray Domingo de Ulloa, cerca de la vialidad Alonso Diaz, donde dos empistolados a bordo de una moto de color rojo, dispararon en contra de dos peatones y enseguida se dieron a la fuga.

Para atender la emergencia se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y paramédicos de la Cruz Roja, quienes hallaron a los agraviados tirados sobre la banqueta.